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Чиновникам у Львівській області оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 12:43
Чиновникам у Львівській області оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Деревину не передали закладам соціальної сфери, а приватному підприємству за понад 530 тисяч гривень

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру колишнього голови Жидачівської РДА та голові Ходорівської ОТГ, яким інкримінують участь в схемі з вирубування лісів та привласнення деревини на 2 мільйони гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, голова Жидачівської РДА видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев поблизу автомобільної дороги в Ходорівської ВІДГ на 2 мільйони гривень.

Водночас, голова Ходорівської ОТГ, як вважає слідство, скористався службовим становищем і розпорядився передати майже 450 кубів деревини не закладам соціальної сфери, а приватному підприємству за більш ніж 530 тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Голові Жидачівської РДА оголошено підозру у ч. ст 2. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), а чолі Ходорівської ВІДГ за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

Нагадаємо, раніше в Житомирській області директор лісгоспу допустив вирубку лісу на 15 млн грн. Йому оголосили підозру. Головний лісничий лісогосподарського підприємства допустив вирубку понад 2 тисяч дерев породи дуб, граб, ясен, сосна, а також склав і видав ряд підроблених офіційних документів.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів оголосив тотальний аудит лісгоспів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

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