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У Рівненській області в будинок місцевого депутата кинули гранату

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 10:25
У Рівненській області в будинок місцевого депутата кинули гранату
Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

В результаті вибуху потерпілих немає

У Рівненській області стався вибух в результаті того, що невідомі кинули гранату в будинок депутата Березнівської райради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Повідомляється, що сьогодні близько третьої години ночі надійшло повідомлення від 57-річного мешканця села Яцковичі про те, що невідомі в його будинок кинули гранату. На місці інциденту поліція встановила, що господар будинку працює в лісництві і є депутатом районної ради.

"В результаті вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім'я перебувала в Києві. Криміналісти з місця події вилучили уламки гранати, а також запал до неї з маркуванням", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: місце події (rv.npu.gov.ua)

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по частині 4 статті 296 Карного кодексу України (хуліганство). В рамках кримінальної справи поліцейські встановлюють причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Марганці Дніпропетровської області в результаті вибуху гранати загинув один чоловік, ще троє отримали поранення.

Зазначимо, у Миколаєві на 9 травня чоловік намагався кинути димову гранату в демонстрацію.

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