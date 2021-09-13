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"Диверсія" на АЕС: бійці СБУ провели навчання біля кордону з Білоруссю

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Волинська область, Понеділок 13 вересня 2021 18:53
"Диверсія" на АЕС: бійці СБУ провели навчання біля кордону з Білоруссю Фото: навчання СБУ біля кордону з Білоруссю (facebook.com/ssu.lutsk)
Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю. За легендою навчань бійці попередили диверсію на Рівненській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ у Волинській області.

Повідомляється, що за легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Вони намагалися дістатися до території Волинської області та незаконно перетнути кордон, розділившись на дві групи.

"Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди", - йдеться в повідомленні.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру, на навчаннях відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійних і терористичних загроз.

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Республікою Білорусь За легендою тренувань,...

Posted by Управління СБ України у Волинській області on Monday, September 13, 2021

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