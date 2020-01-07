На Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків

Фото: Рівненська АЕС (wikipedia.org)

Енергоблок відключили для проведення планового ремонту

Прес-служба НАЕК "Енергоатом" інформує про відключення на Рівненській АЕС енергоблоку №1 від енергомережі для проведення ремонту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК.

Вказано, що ремонт розраховано на 45 днів.

"Відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою 6 січня 2020 року о 10:23 енергоблок №1 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних діб", - поінформували в "Енергоатомі".

За даними підприємства, у даний час в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 430 МВт.

При цьому зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, вчора енергоблок №3 Южно-Української АЕС знову було підключено до енергомережі після того, як його було відключено через спрацювання автоматичного захисту.

Як писало РБК-Україна раніше, на Южно-Українській атомній електростанції (АЕС) 4 січня сталося відключення третього енергоблоку через спрацювання автоматичного захисту. Так, система автоматичного захисту спрацювала о 5:04 ранку 4 січня.

Додамо, на Запорізькій АЕС в жовтні 2018 року відбувся збій роботи першого енергоблоку.