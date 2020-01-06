Енергоблок Южно-Української АЕС відновив роботу

Ілюстративне фото (energoatom.kiev.ua)

Відключення відбулося через спрацювання автоматичного захисту

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС у понеділок, 6 січня, знову було підключено до енергомережі після того, як його було відключено від енергомережі через спрацювання автоматичного захисту. Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

При цьому перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

"6 січня 2020 року о 3:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень. Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - інформує НАЕК.

Нагадаємо, на Южно-Українській Атомної електростанції (АЕС) 4 січня стався відключення третього енергоблоку через спрацювання автоматичного захисту. Так, система автоматичного захисту спрацювала о 5:04 ранку 4 січня.

Як писало РБК-Україна, на Запорізькій АЕС в жовтні 2018 року відбувся збій роботи першого енергоблоку. Через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки.