ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Енергоблок Южно-Української АЕС відновив роботу

Новини » Енергетика     06.01.2020 - 12:13
Енергоблок Южно-Української АЕС відновив роботу
Ілюстративне фото (energoatom.kiev.ua)

Відключення відбулося через спрацювання автоматичного захисту

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС у понеділок, 6 січня, знову було підключено до енергомережі після того, як його було відключено від енергомережі через спрацювання автоматичного захисту. Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

При цьому перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі.

"6 січня 2020 року о 3:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень. Перший та другий енергоблоки Южно-Української АЕС працюють у заданому режимі", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - інформує НАЕК.

Нагадаємо, на Южно-Українській Атомної електростанції (АЕС) 4 січня стався відключення третього енергоблоку через спрацювання автоматичного захисту. Так, система автоматичного захисту спрацювала о 5:04 ранку 4 січня.

Як писало РБК-Україна, на Запорізькій АЕС в жовтні 2018 року відбувся збій роботи першого енергоблоку. Через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки.

Енергоблок Южно-Української АЕС відключено через спрацювання захисту В "Енергоатомі" провели обшуки
Новини України ЭнергоатомЮжно-Украинская АЭС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся