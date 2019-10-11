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На Запорізькій АЕС відбувся збій у роботі першого енергоблоку

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 18:50
На Запорізькій АЕС відбувся збій у роботі першого енергоблоку
Фото: Запорізька АЕС (з відкритих джерел)

У зв'язку з подією створена комісія з розслідування причин збою

У роботі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (АЕС) стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції ядерного регулювання України.

Повідомляється, що через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки. Через відмову, не включився в роботу автоматично дизель-генератор № 1.

Уточнюється, що перший енергоблок Запорізької АЕС перебуває на планово-попереджувальному ремонті, стан реакторної установки - "перевантаження палива".

У зв'язку з подією була створена комісія з розслідування причин збою. Радіаційна обстановка на майданчику АЕС залишається без змін, фізичний захист знаходиться в штатному режимі.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС у Європі і 6 енергоблоків потужністю 6 ГВт.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) підключила до мережі енергоблок №4 після завершення середнього ремонту, який було розпочато 7 березня 2019. В даний час в роботі АЕС знаходиться п'ять енергоблоків. Енергоблок №2 і далі перебуває на плановому капітальному ремонті.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України виявила і блокувала видобуток кріптовалюти посадовими особами Південноукраїнської атомної електростанції.

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