ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Енергоблок Южно-Української АЕС відключено через спрацювання захисту

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 08:31
Енергоблок Южно-Української АЕС відключено через спрацювання захисту
Ілюстративне фото (energoatom.kiev.ua)

Причини спрацьовування захисту з'ясовуються

На Південно-Української Атомної електростанції (АЕС) 4 січня сталося відключення третього енергоблоку через спрацьовування автоматичного захисту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК "Енергоатом".

Як зазначили в "Енергоатомі", система автоматичного захисту спрацювала в 5:04 ранку 4 січня. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Південно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - повідомили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на Запорізької АЕС в жовтні 2018 року стався збій роботи першого енергоблоку. Через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки. У зв'язку з подією створена комісія з розслідування причин збою.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада Кабінет міністрів України звільнив голову державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Відставку Недашковського ініціював міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Швейцарія зупинила АЕС в рамках відмови від атомної енергії В "Енергоатомі" провели обшуки
Новини України ЭнергоатомАЭС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся