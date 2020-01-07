На Ровенской АЭС отключен один из энергоблоков

Фото: Ровенская АЭС (wikipedia.org)

Энергоблок отключили для проведения планового ремонта

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информирует об отключении на Ровенской АЭС энергоблока №1 от энергосети для проведения ремонта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК.

Указано, что ремонт рассчитан на 45 дней.

"Согласно графику ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10:23 энергоблок №1 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных суток", - сообщили в "Энергоатоме".

По данным предприятия, в настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2430 МВт.

При этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС снова был подключен к сети после того, как он был отключен из-за срабатывания автоматической защиты.

Как писало РБК-Украина ранее, на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока из-за срабатывания автоматической защиты. Так, система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января.

Добавим, на Запорожской АЭС в октябре 2018 года произошел сбой работы первого энергоблока.