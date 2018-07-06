На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 26 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 5 липня, бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції, обстріли велися на всіх напрямках.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь в районі Кримського і Станиці Луганської, на Світлодарському напрямку - у районі Світлодарська та Новолуганська, внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.

Також обстріли велися на Горлівському та Донецькому напрямках - в районі Південного та Авдіївки, а на Маріупольському напрямку - у районі населених пунктів Широкине, Талаківка та Водяне.

Крім того, зазначається, що протягом 6 липня бойовики вже тричі обстрілювали українські позиції біля Троїцького та Широкиного.

"За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби ворог втратив одного окупанта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі ООС вилучили обладнання для обробки даних.