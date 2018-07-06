Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - ООС

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 08:06
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 26 разів обстрілювали сили ООС

У зоні  проведення операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 5 липня, бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції, обстріли велися на всіх напрямках.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь в районі  Кримського і Станиці Луганської, на Світлодарському напрямку - у районі Світлодарська та Новолуганська, внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.

Також обстріли велися на Горлівському та Донецькому напрямках - в районі Південного та Авдіївки, а на Маріупольському напрямку - у районі населених пунктів Широкине, Талаківка та Водяне.

Крім того, зазначається, що протягом 6 липня бойовики вже тричі обстрілювали українські позиції біля Троїцького та Широкиного.

"За поточну добу втрат серед захисників України немає. За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби ворог втратив одного окупанта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі ООС вилучили обладнання для обробки даних.

Із зони проведення ООС в лікарню Дніпра евакуювали пораненого військовослужбовця На Донбасі бойовики з гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся