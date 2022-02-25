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Вторгнення Росії в Україну: ракетного удару зазнали прикордонники в Запорізькій області

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 05:22
Вторгнення Росії в Україну: ракетного удару зазнали прикордонники в Запорізькій області Фото: українських прикордонників обстріляли в Запорізькій області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 25 лютого російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках у Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначили у ДПСУ, ворог завдав ракетного удару о 04:25. Під обстріл потрапив прикордонний підрозділ "Приморський Пасад" у Запорізькій області.

Внаслідок ворожої атаки серед прикордонників є загиблі та поранені. Дані про кількість жертв та постраждалих не наводяться.

Нагадаємо, рано вранці 25 лютого Київ знову зазнав обстрілу. Мешканці столиці чули кілька сильних вибухів. В результаті одного з них спалахнув 9-поверховий будинок, можуть бути жертви серед мирного населення.

Зазначимо, вторгнення Росії в Україну триває другу добу. Докладніше про те, що зараз відбувається в країні, на Донбасі та українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються, через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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