Вторгнення Росії в Україну: ракетного удару зазнали прикордонники в Запорізькій області

Вранці 25 лютого російські військові завдали ракетного удару по українських прикордонниках у Запорізькій області. В результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Внаслідок ворожої атаки серед прикордонників є загиблі та поранені. Дані про кількість жертв та постраждалих не наводяться.

Як зазначили у ДПСУ, ворог завдав ракетного удару о 04:25. Під обстріл потрапив прикордонний підрозділ "Приморський Пасад" у Запорізькій області.

Нагадаємо, рано вранці 25 лютого Київ знову зазнав обстрілу. Мешканці столиці чули кілька сильних вибухів. В результаті одного з них спалахнув 9-поверховий будинок, можуть бути жертви серед мирного населення.

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