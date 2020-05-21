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Рівненська область не буде послаблювати карантин

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Область вирішила не послаблювати карантин через антирекорд за COVID-19

Рівненська область прийняла рішення не послаблювати карантин з 22 травня. За минулу добу в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення не послаблювати карантин у Рівненській області через епідемічну ситуацію. За минулу добу в регіоні зафіксували 66 випадків на COVID-19 - це новий місцевий антирекорд.

Він додав, що спалах виявили у Здолбунівському інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, де заразилися 6 працівників і 6 підопічних. Інтернат закрито для відвідувачів, контактні особи обстежуються.

"У зв'язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 22 травня адаптивного карантину, який триватиме протягом місяця. В його рамках регіони зможуть самостійно приймати рішення про послаблення обмежень, грунтуючись на епідемічній ситуації.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Рівненська, Чернівецька та Волинська області не відповідають критеріям для ослаблення карантину.

Автор: Іван Петров