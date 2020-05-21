Рівненська область не буде послаблювати карантин

Рівненська область прийняла рішення не послаблювати карантин з 22 травня. За минулу добу в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення не послаблювати карантин у Рівненській області через епідемічну ситуацію. За минулу добу в регіоні зафіксували 66 випадків на COVID-19 - це новий місцевий антирекорд.

Він додав, що спалах виявили у Здолбунівському інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, де заразилися 6 працівників і 6 підопічних. Інтернат закрито для відвідувачів, контактні особи обстежуються.

"У зв'язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 22 травня адаптивного карантину, який триватиме протягом місяця. В його рамках регіони зможуть самостійно приймати рішення про послаблення обмежень, грунтуючись на епідемічній ситуації.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Рівненська, Чернівецька та Волинська області не відповідають критеріям для ослаблення карантину.