Низка областей України не відповдає критеріям для послаблення карантину

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

МОЗ на засіданні уряду представить документ, який передбачатиме адаптивний карантин

Низка областей України не відповідає критеріям для послаблення карантину. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я представить документ, який передбачатиме адаптивний карантин.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, в МОЗ підтвердили, що в 8 регіонів України можуть не відповідати критеріям для запуску транспорту.

"Дійсно, сьогодні на засіданні уряду, той документ, який ми представляємо, він буде передбачати саме адаптивний карантин. Він передбачає, що є критерії. Якщо їх проходить область, то пом’якшується карантин. Ці показники будуть визначатись станом на 21 травня. Для того, щоб з 22 травня або переходе область в інший регіон або не переходе. Станом на 18 травня, це в основному області західних регіонів: Чернівецька область, Волинська, Рівненська та інші" - заявив Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від 25 травня метро почне працювати, а також дозволять працювати дитсадкам.

Разом з тим, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 354 людини, а загальна кількість інфікованих становить 19 230 людей. Таким чином, в країні фіксують спад кількості нових випадків зараження.

Автор: Анастасия Светлевская