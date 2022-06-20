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Рашисти інтенсивно застосовують авіацію для бомбардувань околиць Сєвєродонецька, - Гайдай

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Понеділок 20 червня 2022 09:00
Рашисти інтенсивно застосовують авіацію для бомбардувань околиць Сєвєродонецька, - Гайдай Фото: Сєвєродонецьк попав під авіаційні удари рашистів
Автор: Олександр Білоус

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За йго даними, росіяни завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини.

Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

"Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру", - написав він.

Під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно. Знову були прильоти по "Склопластину" та полігону ДСНС.
Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків, повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 19 червня росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки (Луганська область), навіть мали успіх, але після роботи української артилерії - окупанти потерпіли поразку.

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Сєвєродонецьк
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