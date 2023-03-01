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Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС задерживается почти на месяц, - Гросси

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Он (Гроси, - ред.) сказал, что надеется на то, что ротация, наконец, произойдет на этой неделе, и снова обратился с призывом к конструктивным усилиям всех привлеченных сторон, чтобы это произошло и важную работу миссии агентства по поддержке и содействию в Запорожье было завершено в пользу каждого", - отмечено на сайте.

Как сообщил гендиректор, он продолжает свои дипломатические усилия по согласованию и реализации зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС настолько быстро, насколько это возможно.

Гросси также напомнил в очередной раз о ситуации нестабильности с внешним электроснабжением на ЗАЭС, которая в настоящее время получает электроэнергию, необходимую для поддержки ядерной безопасности, от единственной из четырех действующих до начала войны линий электропередачи на 750 кВ, которая осталась в рабочем состоянии.

В то же время гендиректор МАГАТЭ поделился более обнадеживающей информацией, заявив, что уровень воды в Каховском водохранилище, из которого вода поступает в пруд-охладитель на ЗАЭС, в последние недели стабилизировался после информации о критически низком объеме удерживаемой воды у Каховской дамбы.

В настоящее время пять групп МАГАТЭ, присутствующих на украинских АЭС, продолжают контролировать ситуацию с ядерной и физической безопасностью на всех пяти площадках в соответствии с обязательными принципами МАГАТЭ для обеспечения ядерной безопасности и защиты во время вооруженного конфликта.

Напомним, Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.

На Запорожской АЭС украинского персонала осталось менее 50%: из 11000 человек, работавших до войны, осталось 4500 человек.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ