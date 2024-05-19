РосСМИ сообщают о ракетной атаке на Крым: Крымский мост перекрыт

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, ЧП/Севастополь, Крымский ветер.
РИА Новости со ссылкой на оккупационную администрацию пишет, что в Севастополе работала ПВО, якобы было отражение ракетной атаки.
Местные telegram-каналы сообщают о перекрытии Крымского моста.
Сообщают о звуках взрывов в Севастополе, Евпатории, Саках, Перевальном.
По данным российских пропагандистов, якобы были использованы ракеты ATACMS и БПЛА.
"Крымский ветер" пишет о "трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя". По данным канала, виден столб черного дыма.
Обновлено в 01:49. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, пишет РИА Новости со ссылкой на оккупантов в Крыму.
Тем временем местные каналы сообщают о новой атаке от 30 до 100 БПЛА.
Обновлено в 02:05. По информации telegram-канала ASTRA, в Севастополе есть повреждения. На видео может быть заснят один из успешных ударов по городской или военной инфраструктуре, пишет канал.
Предыдущий обстрел оккупированного Крыма произошел 17 мая. Взрывы звучали в Севастополе и в Джанкойском районе. В Балаклаве и Севастополе исчез свет. Предполагается, что объектами атаки были ТЭС. Оккупационные власти сообщили, что якобы были уничтожены "десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров".
Успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове, сообщает британская разведка.
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