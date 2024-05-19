РосЗМІ повідомляють про ракетну атаку на Крим: Кримський міст перекрито

У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, НП/Севастополь, Кримський вітер.
РИА Новости з посиланням на окупаційну адміністрацію пише, що в Севастополі працює ППО, нібито йде відбиття ракетної атаки.
Місцеві telegram-канали повідомляють про перекриття Кримського мосту.
Повідомляють про звуки вибухів у Севастополі, Євпаторії, Саках, Перевальному.
За даними російських пропагандистів, нібито використовуються ракети ATACMS та БПЛА.
"Кримський вітер" пише про "три прильоти в одну точку, в якийсь корабель в районі Інженерної бухти Севастополя". За даними каналу, видно стовп чорного диму.
Попередній обстріл окупованого Криму відбувся 17 травня. Вибухи лунали у Севастополі і Джанкойському районі. У Балаклаві і Севастополі зникло світло. Припускають, що об'єктами атаки були ТЕС. Окупаційна влада повідомила, що нібито було знищено "десятки БПЛА та понад п'ять безекіпажних катерів".
Успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові, повідомляє британська розвідка.
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