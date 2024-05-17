В оккупированном Крыму говорят о взрывах в Севастополе и Балаклаве из-за атаки дронов
В районе оккупированного Севастополя в Крыму в ночь на 17 мая раздались взрывы, продолжается работа противовоздушной обороны, вероятно, из-за атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и местные Telegram-каналы.
Отмечается, что в Севастополе были слышны этой ночью звуки стрельбы и взрывы.
Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.
Как заявляет оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале, сейчас "несколько объектов уже уничтожено, повреждений гражданской инфраструктуры нет".
Между тем, стоит отметить, что ближе к полуночи в Крыму сообщали о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.
Обновлено в 02:05
Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.
Как передает "Крымский ветер", в этом городе продолжается работа ПВО российских оккупантов по беспилотникам.
В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может быть объектом атаки.
Кроме того, в некоторых районах Севастополя также нет света (на карте отмечено красными точками).
Взрывы в Крыму
Отметим, что в оккупированном Крыму все чаще появляются сообщения о взрывах, на полуострове проводятся спецоперации по уничтожению военных баз российских захватчиков и вражеской техники. В частности, в конце апреля был нанесен удар по аэродрому неподалеку Джанкой. Тогда там были зафиксированы десятки взрывов.
Также сообщалось, что в ночь на 16 мая в РФ заявили об очередной атаке на оккупированный Крым. В частности, сообщалось о работе ПВО в Севастополе.
Позже стало известно, что удар пришелся по аэродрому. Как предполагают СМИ, на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К и ЗРК С-400 "Триумф".
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