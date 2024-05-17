В оккупированном Крыму говорят о взрывах в Севастополе и Балаклаве из-за атаки дронов

В районе оккупированного Севастополя в Крыму в ночь на 17 мая раздались взрывы, продолжается работа противовоздушной обороны, вероятно, из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в Севастополе были слышны этой ночью звуки стрельбы и взрывы.

Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

Как заявляет оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале, сейчас "несколько объектов уже уничтожено, повреждений гражданской инфраструктуры нет".

Между тем, стоит отметить, что ближе к полуночи в Крыму сообщали о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

Обновлено в 02:05

Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.

Как передает "Крымский ветер", в этом городе продолжается работа ПВО российских оккупантов по беспилотникам.

В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может быть объектом атаки.

Кроме того, в некоторых районах Севастополя также нет света (на карте отмечено красными точками).

Взрывы в Крыму

Отметим, что в оккупированном Крыму все чаще появляются сообщения о взрывах, на полуострове проводятся спецоперации по уничтожению военных баз российских захватчиков и вражеской техники. В частности, в конце апреля был нанесен удар по аэродрому неподалеку Джанкой. Тогда там были зафиксированы десятки взрывов.

Также сообщалось, что в ночь на 16 мая в РФ заявили об очередной атаке на оккупированный Крым. В частности, сообщалось о работе ПВО в Севастополе.

Позже стало известно, что удар пришелся по аэродрому. Как предполагают СМИ, на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К и ЗРК С-400 "Триумф".