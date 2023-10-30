РосСМИ подтвердили назначение нового командующего оккупантов на Херсонском направлении

Минобороны РФ действительно сменило команду.щего оккупантов на Херсонском направлении. Им стал командующий воздушно-десантных войск и заместитель командующего объединенной группировки захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск "Днепр", - пишет издание. По данным пропагандистов, ранее командующим группировкой российских захватчиков "Днепр" на херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич. Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского.