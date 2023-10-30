РосЗМІ підтвердили призначення нового командувача окупантів на Херсонському напрямку

Міноборони РФ дійсно змінило командуючого окупантів на Херсонському напрямку. Ним став командувач повітряно-десантних військ і заступник командувача об'єднаного угруповання загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Командувач ВДВ, замкомандувача Об'єднаного угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплинського призначено командувачем угрупуванням військ "Дніпро", - пише видання. За даними пропагандистів, раніше командувачем угрупуванням російських загарбників "Дніпро" на херсонському напрямку був генерал-полковник Олег Макаревич. Раніше про нову "ротацію" російських генералів на Херсонському напрямку повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни. За даними укладачів, Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням "Дніпро", на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського.