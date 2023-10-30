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РосЗМІ підтвердили призначення нового командувача окупантів на Херсонському напрямку

Росія, Понеділок 30 жовтня 2023 15:12
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РосЗМІ підтвердили призначення нового командувача окупантів на Херсонському напрямку Фото: генерал-полковник Михайло Теплинський (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ дійсно змінило командуючого окупантів на Херсонському напрямку. Ним став командувач повітряно-десантних військ і заступник командувача об'єднаного угруповання загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Командувач ВДВ, замкомандувача Об'єднаного угруповання військ генерал-полковника Михайла Теплинського призначено командувачем угрупуванням військ "Дніпро", - пише видання.

За даними пропагандистів, раніше командувачем угрупуванням російських загарбників "Дніпро" на херсонському напрямку був генерал-полковник Олег Макаревич.

Раніше про нову "ротацію" російських генералів на Херсонському напрямку повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни. За даними укладачів, Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який керував угрупуванням "Дніпро", на командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського.

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