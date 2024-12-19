Ростовскую область массированно атаковали дроны и ракеты: губернатор озвучил подробности

Ряд городов региона были атакованы более тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты: Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

По словам Слюсара, большая часть воздушных целей была нейтрализована, но на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание.

"К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранение один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь", - сказал врио губернатора.

В 06:45 по местному времени (5:45 по Киеву) пожар на НПЗ был ликвидирован.