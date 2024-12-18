В Ростовской области заявили о ракетной атаке и похвастались работой ПВО

В Ростовской области днем среды, 17 декабря работали силы и средства противовоздушной обороны. Россияне пожаловались на ракетную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По его словам, регион якобы был атакован ракетами, а российская ПВО отразила атаку 10 ракет.

В результате этого в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. На месте работают дежурно-спасательные службы.

Также он заявил, что осколками были повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты.

По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется.

Также в сети были обнародованы соответствующие видео, на которых видно атаку.

Обстрелы Ростовской области

Ранее мы писали о том, что в Ростовской области 29 ноября прогремели взрывы во время воздушной атаки с применением беспилотников. Возле города Каменск-Шахтинский произошел пожар на нефтебазе "Атлас".