Суд в РФ "визнав" наявність російських військ на Донбасі. У Путіна назвали це помилкою

У засобах масової інформації сьогодні поширилася інформація про те, що російський суд нібито визнав наявність військ РФ на окупованому Донбасі. У президента Росії Володимира Путіна вже назвали це помилкою.

Що сталося

На російському порталі, де публікуються судові рішення, з'явився вирок підряднику Міноборони Росії В'ячеславу Забалуєву (заступник голови регіонального управління з військового харчування ТОВ "Технологія") у справі про посередництво у хабарництві.

За версією суду, в січні 2019 року керуючий компанії, щоб не допустити накладення штрафів, вирішив дати хабар головлікарю Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду підполковнику Гончарову, щоб він не заважав поставкам продовольства. Ці хабарі передавав Забалуєв.

Підсудний визнав провину частково, але в своїх свідченнях пояснює те, що трапилося, інакше. Він розповів, що в "Технології" займався закупівлею і продажем продовольства.

"Дане продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території" ДНР "і"ЛНР", - дослівно наводяться свідчення Забалуєва.

Йшлося про постачання продовольства раз на два тижні загальним обсягом понад 1 300 тонн, в асортимент входили борошно, консерви, свіжі овочі. І дана інформація містилася виключно в показаннях підсудного, а не у висновках суду.

На цю цитату звернули увагу українські ЗМІ, зробивши висновок про те, що Кіровський райсуд Ростова-на-Дону нібито визнав наявність російських військ на Донбасі.

Реакція Кремля

Рішення суду, яке призвело до такого резонансу, прокоментували у президента Росії Володимира Путіна. Його прес-секретар Дмитро Пєсков назвав тезу про поставки російським військовим в ОРДЛО помилкою.

"Напевно, мова йде про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було й немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - заявив Пєсков.

Він також уточнив, що Росія постачає на окупований Донбас нібито тільки гуманітарну допомогу.

Позиція суду в Ростові

У Кіровському районному суді Ростова пояснили, що було опубліковано знеособлений вирок, який відповідає оригіналу вироку в матеріалах кримінальної справи. Репліки про присутність російських військових в ОРДЛО наведені тільки в свідченнях підсудного, а в фабулі обвинувачення і в тому, що визнає суд, про це не йдеться.

"Там говориться, що Забалуєв показав таке - і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", - зазначили в суді.