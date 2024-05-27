В Ростовской области загорелся порт, где грузят краденное украинское зерно (видео)

Россияне похищают зерно

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россияне взяли часть украинских территорий под свой контроль.

В частности, враг активно вывозит оттуда зерно, а затем продает его другим странам.

По данным западных СМИ, оккупанты перевозят зерно из Крыма. В большинстве случаев его покупают страны Ближнего Востока.

Недавно на этом фоне министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.