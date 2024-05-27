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В Ростовской области загорелся порт, где грузят краденное украинское зерно (видео)

Фото: в Ростовской области горит порт "Азов" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Ростовской области сегодня, 27 мая, вспыхнул пожар на территории порта "Азов". Горит зерновой терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Как пишут российские Telegram-каналы, загорелась транспортная лента в зерновом терминале. 

 

В свою очередь Андрющенко рассказал, что в порту "Азов" россияне грузят большую часть украинского зерна, которое они украли с оккупированных территорий. 

Причина такого пожара пока неизвестна. 

Россияне похищают зерно

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россияне взяли часть украинских территорий под свой контроль.

В частности, враг активно вывозит оттуда зерно, а затем продает его другим странам.

По данным западных СМИ, оккупанты перевозят зерно из Крыма. В большинстве случаев его покупают страны Ближнего Востока.

Недавно на этом фоне министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России.

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