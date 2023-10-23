RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ростовской области работала ПВО: власти пожаловались на воздушные цели

Иллюстративное фото: в Ростовской области работала ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российской Ростовской области сегодня, 23 октября, днем якобы сработали системы противовоздушной обороны. Там заметили "воздушные цели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

"Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет", - написал чиновник страны-агрессора. 

Он добавил, что системы ПВО, которые размещены в Ростовской области, "выполняют задачи в "зоне СВО" по уничтожению воздушных целей". 

Взрывы и пожары в России

Напомним, на территории России все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары на военных объектах и не только. Власти приграничных с Украиной регионов обычно жалуются на "атаки дронов". 

В этом месяце взрыв уже слышали жители Брянска. Тогда губернатор региона заявлял о якобы атаке дрона на город. 

Также несколько недель назад в Белгороде и Брянске гремели взрывы. Власти жаловались на атаку беспилотников. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОРостовская областьВойна России против Украины