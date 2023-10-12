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В Брянске прогремел сильный взрыв: в сети сообщают о пожаре

Брянск, Четверг 12 октября 2023 22:45
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В Брянске прогремел сильный взрыв: в сети сообщают о пожаре Иллюстративное фото: в Брянске прогремел сильный взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российском городе Брянск сегодня, 12 октября, вечером прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza и губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

По информации пропагандистского канала, после взрыва в городе вспыхнул пожар в районе мясокомбината.

При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о якобы атаке дрона на город.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства", - написал чиновник страны-агрессора.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последнее время в России все чаще гремят взрывы и начинаются пожары. Местные власти регулярно обвиняют украинских военных в якобы попытках атаковать территорию РФ беспилотниками.

В частности, на подобные "удары" часто жалуются в Брянской области, которая граничит с Украиной. Неделю назад там заявляли об атаке на военную часть в городе Карачев.

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Российская Федерация атака дронов Брянская область Война России против Украины
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