Генштаб подтвердил удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области
В ночь на 28 августа украинские военные нанесли удары по двум российским нефтебазам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Один из ударов был нанесен по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Для ликвидации последствий возгорания были привлечены пожарные поезда.
Операция была проведена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.
Также сообщается об ударах по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Детали о последствиях этих ударов пока уточняются.
Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Удар по нефтебазе "Атлас"
ФГКУ "Комбинат "Атлас", входящее в управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, занимается поставкой нефтепродуктов для российских вооруженных сил. По информации российских медиа, в августе 2020 года на территории комбината прошли совместные тренировки Министерства обороны РФ и рамках маневров "Кавказ-2020".
В ходе этих показательных учений отрабатывали три метода доставки нефтепродуктов для нужд армии - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.
Ранее источники РБК-Украина рассказали, что нефтебаза "Атлас" была поражена дронами ночью 28 августа в результате операции ГУР МОУ вместе с ССО ВСУ.
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