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В Ростовской области на нефтеналивном терминале взорвался резервуар

02:24 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Ростовской области на нефтеналивном терминале взорвался резервуар Фото: зарево видно далеко от НПЗ (Getty Images)
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В ночь на 14 октября в Ростовской области на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался еще один резервуар. Что повлекло за собой взрыв, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Взрыв произошел на территории терминала, принадлежащего компании "Юг Руси". Причины пока не установлены, официальных комментариев российские власти не давали.

В ночь на 10 октября этот терминал атаковали дроны, после чего там разразился масштабный пожар.

Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по продаже российского дизеля.

Нефтеналивной терминал Новошахтинского завода оказался в центре внимания несколькими днями раньше. В ночь на 10 октября после атаки дронов в Ростове вспыхнул масштабный пожар, и тогда, вероятно, пострадал именно этот объект. Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по продаже российского дизеля.

Силы обороны не останавливают удары по российской нефтепереработке. Информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия атаки на НПЗ будут продолжаться. Московский завод, например, после удара 20 сентября полностью остановил нефтепереработку.

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