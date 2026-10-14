В Ростовской области на нефтеналивном терминале взорвался резервуар

В ночь на 14 октября в Ростовской области на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался еще один резервуар. Что повлекло за собой взрыв, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Взрыв произошел на территории терминала, принадлежащего компании "Юг Руси". Причины пока не установлены, официальных комментариев российские власти не давали.

В ночь на 10 октября этот терминал атаковали дроны, после чего там разразился масштабный пожар.

Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по продаже российского дизеля.