В Ростовской области масштабный пожар возле нефтебазы (фото, видео)

По словам очевидцев, возгорание в Азове началось с травы, после чего огонь перекинулся на покрышки и мусор на открытой территории в промышленной зоне, а затем - на склад автопокрышек.

Губернатор области сообщил, что есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в том числе на расположенный рядом склад ГСМ.

Сейчас площадь пожара достигает 5 тысяч квадратных метров. С ним борются 90 специалистов и 27 единиц техники.

Также местные каналы отмечают, что столб черного дыма настолько высокий, что его видят жители Батайска и западной части Ростова.

Кроме того, в каналах была информация, что дым поднимается якобы с территории нефтебазы, расположенной на улице Дружбы. Однако правдива ли данная информация или нет, неизвестно.