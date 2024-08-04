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В Ростовской области масштабный пожар возле нефтебазы (фото, видео)

Фото: МЧС России (скрин)
Автор: Эдуард Ткач

В Азове Ростовской области РФ сильный пожар. На открытой территории загорелись покрышки, огонь перекинулся на склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам очевидцев, возгорание в Азове началось с травы, после чего огонь перекинулся на покрышки и мусор на открытой территории в промышленной зоне, а затем - на склад автопокрышек.

Губернатор области сообщил, что есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в том числе на расположенный рядом склад ГСМ.

Сейчас площадь пожара достигает 5 тысяч квадратных метров. С ним борются 90 специалистов и 27 единиц техники.

Также местные каналы отмечают, что столб черного дыма настолько высокий, что его видят жители Батайска и западной части Ростова.

Кроме того, в каналах была информация, что дым поднимается якобы с территории нефтебазы, расположенной на улице Дружбы. Однако правдива ли данная информация или нет, неизвестно.

 

Нагадаємо, що у ніч на 3 серпня українські дрони вразили нафтобазу "Губкінська", яка розташована у Бєлгородській області РФ. Внаслідок атаки там сталася пожежа.

Також РБК-Україна повідомляло, що днями раніше супутники NASA зафіксували масштабні осередки пожеж на аеродромі Морозовськ Ростовської області. Ці наслідки були помічені після нічного удару ЗСУ.

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