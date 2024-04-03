В Ростове прогремело несколько взрывов: в сети пишут о пожаре возле зернового терминала

Атаки дронов на НПЗ

Напомним, последнее время в России все чаще жалуются на удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за атаками стоят украинские защитники. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, было совершено 15 атак на российские НПЗ, а значительные повреждения получили восемь заводов.

При этом вчера, 2 апреля, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины атаковали установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Мощность такой установки - 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год.

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