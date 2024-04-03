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В Ростове прогремело несколько взрывов: в сети пишут о пожаре возле зернового терминала

Фото: в Ростове прогремело несколько взрывов (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Ростове местные жители сегодня, 3 апреля, вечером услышали несколько взрывов. Они прозвучали во время сильного пожара в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По информации канала, пожар якобы начался возле зернового терминала. В то же время российское МЧС пишет о том, что "загорелся ангар". Дым виден в разных частях города. 

 

При этом местные жители опубликовали видео, на которых можно заметить взрыв во время пожара. 

Атаки дронов на НПЗ

Напомним, последнее время в России все чаще жалуются на удары по нефтеперерабатывающим заводам.

Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за атаками стоят украинские защитники. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, было совершено 15 атак на российские НПЗ, а значительные повреждения получили восемь заводов.

При этом вчера, 2 апреля, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины атаковали установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Мощность такой установки - 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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РостовПожарВзрыв