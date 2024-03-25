В Ростове раздались взрывы: россияне заявили о сбитии ракеты

В российском Ростове и области сообщают о мощных взрывах днем 25 марта. Местные власти заявили о якобы сбитии ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

РосСМИ сообщают о по меньшей мере трех взрывах в небе над Ростовом и пригородом. При этом на территории Новочеркасска раздались два громких взрыва.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о якобы сбитии ракеты над небом над областью. По его словам, обломки ракеты упали в поле.

"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в Ростовской области якобы уничтожили две зенитные управляемые ракеты С-200.

"Бавовна" в России

Напомним, 23 марта четыре региона России атаковали дроны. Повреждены многоэтажки и бизнес-центр, в частном доме произошел пожар.

Также мы сообщали, что в Самарской области вспыхнул НПЗ. Местные жители сообщили об атаке беспилотника.

Добавим, в начале марта четыре российские области попали под атаку дронов. Минобороны заявило, что якобы, о сбитии почти 50 беспилотников. Подробнее - вматериале РБК-Украина.