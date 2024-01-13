ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ростове сообщают о "блэкауте": много районов без света

Россия, Суббота 13 января 2024 22:09
UA EN RU
В Ростове сообщают о "блэкауте": много районов без света Фото: большая часть российского Ростова-на-Дону осталась без света ()
Автор: Карина Левицкая

В российском Ростове-на-Дону многие районы остались без света. В части районов города упало давление воды в кранах и исчезло отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного. Местные жители сообщают, что электричества нет и в Пролетарском районе.

В то же время энергокомпания сообщила об аварии на центральных электросетях.

Напомним, что в начале года в российском Ростове-на-Дону жители десятка домов оставались без света.

Аварии на энергообъектах в России

Ранее мы писали, что некоторые районы Москвы остались без света, воды и тепла. Тогда в российской столице было 25 градусов мороза.

Также было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщалось о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литрах топлива.

Кроме того, власти Курской области РФ заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключении света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ростов Война России против Украины
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту