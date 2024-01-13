В Ростове сообщают о "блэкауте": много районов без света

В российском Ростове-на-Дону многие районы остались без света. В части районов города упало давление воды в кранах и исчезло отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По данным управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного. Местные жители сообщают, что электричества нет и в Пролетарском районе.

В то же время энергокомпания сообщила об аварии на центральных электросетях.

Напомним, что в начале года в российском Ростове-на-Дону жители десятка домов оставались без света.

Аварии на энергообъектах в России

Ранее мы писали, что некоторые районы Москвы остались без света, воды и тепла. Тогда в российской столице было 25 градусов мороза.

Также было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщалось о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литрах топлива.

Кроме того, власти Курской области РФ заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключении света.

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