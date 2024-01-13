У Ростові повідомляють про "блекаут": багато районів без світла
У російському Ростові-на-Дону багато районів залишились без світла. У частині районів міста впав тиск води в кранах і зникло опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними керуючої компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорську, Заводську, Звивисту і частину Західного. Проте місцеві жителі повідомляють, що електрики немає і в Пролетарському районі.
Водночас енергокомпанія повідомила про аварію на центральних електромережах.
Нагадаємо, що на початку року у російському Ростові-на-Дону мешканці десятка будинків також залишалися без світла.
Аварії на енергооб'єктах у Росії
Раніше ми писали, що деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів морозу.
Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.
До речі, влада Курської області РФ заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.
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