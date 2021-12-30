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Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України під час коронакризису

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 13:12
Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України під час коронакризису Фото: Економіка України впала не так глибоко, як очікувалося раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП України в 2021 році склав 4,222 трлн гривень, індекс-дефлятор - 110,3%.

Таким чином, у 2020 році в Україні спостерігалося падіння економіки після чотирьох років зростання.

Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України під час коронакризису

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.

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ВВП Державна служба статистики
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