НБУ оцінив зростання ВВП України у III кварталі у 3,1%

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Зростання економіки України підтримується внутрішнім попитом

Національний банк оцінює зростання ВВП України у III кварталі 2018 року на рівні 3,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ за жовтень 2018 року.

"За оцінками НБУ, у III кварталі 2018 року темпи зростання реального ВВП дещо уповільнилися (до 3,1% р/р) на тлі погіршення динаміки більшості базових галузей економіки", - йдеться у публікації.

Як зазначили в НБУ, хоча врожайність пізніх зернових (зокрема кукурудзи) перевищує минулорічні показники, зростання сільського господарства у III кварталі 2018 року уповільнилося. Це було пов’язано як із раннім початком збору врожаю (наприкінці II кварталу 2018 року), так і з нижчою врожайністю ранніх зернових (пшениці та ячменю). Додатковим чинником було також подальше скорочення окремих показників галузі тваринництва.

"Вичерпання впливу ефекту низької бази порівняння, пов’язаного з розірванням зв'язків із НКТ на початку 2017 року, тривалий процес врегулювання питання газопостачання за пільговими тарифами у Києві та тепліший вересень порівняно з попереднім роком спричинили уповільнення зростання в енергетичному секторі", - наголошується у звіті.

Стримуючим фактором для переробної промисловості були погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури, транспортно-логістичні проблеми та ремонти на кількох великих підприємствах ГМК, що відобразилося на зменшенні завантаженості металургійних підприємств. Відчутно сповільнилися темпи зростання хімічної промисловості (зокрема, через вичерпання ефекту низької бази порівняння минулого року). У цілому за результатами III кварталу 2018 року зростання промисловості уповільнилося, зазначили в НБУ.

"Стосовно категорій кінцевого використання подальше зростання економіки України підтримувалося внутрішнім попитом. Основними чинниками зростання споживання залишилися збільшення доходів домогосподарств за рахунок заробітних плат, пенсій та переказів трудових мігрантів в Україну. Натомість другий квартал поспіль тривало погіршення ділових очікувань підприємств, що зумовило нижчі темпи зростання інвестицій. Перевищення темпів зростання імпорту над темпами зростання експорту обумовило збільшення від’ємного внеску чистого експорту в динаміку реального ВВП", - йдеться у звіті НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП України у 2019 році з 3,3% до 2,7%. У той же час МВФ підвищив прогноз по зростанню ВВП України у 2018 році з 3,2% до 3,5%.

Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% у 2018 році, 2,5% - у 2019 році і 2,9% у 2020 році.