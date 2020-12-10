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НБУ прогнозує прискорення інфляції у найближчі місяці

Київ, Четвер 10 грудня 2020 14:17
НБУ прогнозує прискорення інфляції у найближчі місяці
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк прогнозує прискорення темпів зростання споживчих цін у найближчі місяці. До цільового діапазону інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як зазначив Шевченко, жвавий споживчий попит підтримував зростання цін протягом останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат.

"Національний банк і надалі очікує помірне зростання цін з поверненням до кінця року в цільовий діапазон 5%+/-1 в.п.", - сказав він.

За його словами, анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію.

"Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 11 грудня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

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