Бензин подешевшає, дизпаливо подорожчає: оприлюднена Нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 вересня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину знижено на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 17 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.