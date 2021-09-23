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Бензин подешевшає, дизпаливо подорожчає: оприлюднена Нова гранична ціна

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 11:13
Бензин подешевшає, дизпаливо подорожчає: оприлюднена Нова гранична ціна Фото: ціни на бензин знизяться, на і ДП - виростуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 вересня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину знижено на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 17 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і опускають після зниження.

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Ціни на бензин
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