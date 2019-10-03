Світові ціни на продовольство за рік виросли більш ніж на 3%

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Ціни на пшеницю, яка є одним з головних експортних товарів України, за рік знизилися на 11%

Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН) у вересні 2019 року зріс порівняно з вереснем минулого року на 3,3% до 170 пунктів. Про це повідомляється на сайте організації.

При цьому в порівнянні з серпнем поточного року ціни залишилися приблизно на тому ж рівні.

Як зазначили у ФАО, у вересні різко впали ціни на цукор, однак це падіння було майже повністю компенсовано зростанням цін на рослинні олії і м'ясо. Індекс цін на молочну продукцію знизився незначно, а індекс по зерновим залишався стабільним.

У вересні середнє значення Індексу цін на зернові ФАО склало 157,6 пункти, що практично відповідає показнику серпня і на 3,9% (6,4 пункту) нижче показника вересня 2018 року.

Проте динаміка цін основних зернових культур була різноспрямованою. Ціни на пшеницю у вересні підвищилися в умовах активної торгівлі, хоча вони як і раніше були значно нижче (на 11%) цін того ж періоду минулого року, чому сприяли в цілому оптимістичні прогнози пропозиції. Котирування кукурудзи, навпаки, знизилися порівняно з минулим місяцем, оскільки світові ціни продовжували падати під впливом великих обсягів експортного пропозиції з боку країн-експортерів як Південної, так і Північного півкулі, підкреслили експерти ФАО.

Індекс продовольчих цін ФАО - це показник зміни за місяць міжнародних цін на кошик продовольчих сировинних товарів (зернові, рослинні масла, молочну продукцію, м'ясо та цукор). Індекс розраховується на основі середніх значень індексів цін на п'ять товарних груп, зважених з урахуванням середнього показника частки кожної групи в експорті.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, у вересні 2019 року ситуація на світових товарних ринках для українських експортерів погіршилася. Зокрема, у зв'язку з негативними очікуваннями сповільнювався світовий попит, що призвело до зниження світових цін на товари, що переважають в українському експорті, сталь і зернові.

Зазначимо, у квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. В результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишиться на прогнозному горизонті близькою до поточної.