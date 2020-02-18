Зростання у сільському господарстві України змінилося на падіння

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 0,7%, господарства населення - зменшили на 2,6%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, в 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Крім того, в Україні у 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. У той же час, урожай овочів та баштанних культур у 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Відзначимо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зросла на 8,1%. Таким чином, зростання за 2018 рік став максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).