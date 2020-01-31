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В Україні виріс врожай овочів і скоротився врожай картоплі

Новини » Економіка     31.01.2020 - 13:33
В Україні виріс врожай овочів і скоротився врожай картоплі
Фото: Ринок в Києві (УНІАН)

Ціни на овочі падають, а ціни на картоплю ростуть

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані по збиранню картоплі, а також овочевих і баштанних культур у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, всього в Україні в 2019 році було зібрано 20,3 млн тонн картоплі, що на 9,9% менше, ніж роком раніше. Варто, зазначити, що майже весь урожай картоплі було зібрано в господарствах населення - 19,9 млн тонн.

У той же час, урожай овочів та баштанних культур у 2019 році зріс на 2,6% до 9,7 млн тонн. Зокрема, капусти було зібрано 1,8 млн тонн (+4,9%), урожай огірків зріс на 5,3% до 1 млн тонн, помідорів - скоротився на 3,1% до 2,2 млн тонн, цибулі було зібрано 1 млн тонн (+12,9%), моркви - 0,9 млн тонн (+3,3%), буряків - 0,9 млн тонн (+4,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року ціни на картоплю зросли на 70% до 16,3 грн за кг. У той же час, ціни на овочі впали за 2019 рік на 30-50%.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що у 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

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