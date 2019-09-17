Зростання виробництва сільгосппродукції сповільнилося майже в три рази

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 4,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

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За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 11,8%, господарства населення - зменшили на 2,3%.

Обсяг виробництва в рослинництві зріс на 6,0%, обсяг у тваринництві - на 1,7%.

www.ukrstat.gov.ua

У той же час за підсумками семи місяців 2019 року Держстат зафіксував зростання на 12,0%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік став максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання і зміни погодних умов. Зокрема, прогнозується зростання цін на пшеницю. Ціни на кукурудзу будуть коливатися у вузькому діапазоні з поступовим висхідним трендом, йдеться в прогнозі.