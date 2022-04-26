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Ще дві крилаті ракети РФ низько пролетіли над українською АЕС, - Енергоатом

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Запорізька область, Вівторок 26 квітня 2022 09:23
Ще дві крилаті ракети РФ низько пролетіли над українською АЕС, - Енергоатом Фото: ще дві крилаті ракети РФ низько пролетіли над українською АЕС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 квітня вранці дві крилаті ракети російських військ пролетіли над Запорізькою АЕС. Після чого в місті зафіксували вибухи від їх влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергоатому.

"Сьогодні, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою, а за 36 років після Чорнобильської трагедії РФ наражає весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи.

"Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові", - наголосив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Додатково

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі - була захоплена російськими військовими після танкового обстрілу в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.

Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу та тероризуючи персонал станції й населення міста-супутника.

Варто зазначити, що ще вчора над Хмельницькою атомною електростанцією зранку зафіксували дві крилаті ракети РФ.

В Енергоатомі назвали такі дії Росії "ядерним тероризмом" та закликали зупинити російську агресію для запобігання ядерної катастрофи.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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