Росію може стримати розширення присутності НАТО, - Клімпуш-Цинцадзе

За її словами, лідерство США у посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні надзвичайно важливе

У Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако, сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам РФ и Евразии Фионой Хилл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - заявила она.

Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий", считает Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый встретились с и.о. помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбаргер и заместителем помощника Министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

На встрече обсуждались вопросы помощи Украине и консолидации международных усилий с целью противодействия российской агрессии.

Также Климпуш-Цинцадзе вместе с заместителем помощника генсека НАТО обсудили дополнительные санкции США против РФ.