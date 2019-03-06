Комісія Україна-НАТО обговорила ситуацію в окупованому Криму

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У НАТО в черговий раз закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі

У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, де обговорювалася ситуація в Криму через п'ять років після незаконної анексії Росією. Про це повідомляє прес-служба НАТО.

На засіданні був присутній директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв і представник кримськотатарської громади Ескендер Барієв, які розповіли про порушення прав людини на окупованому півострові.

НАТО підтвердило підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони висловили стурбованість з приводу порушень прав людини в Криму, спрямованих проти кримськотатарського населення, а також інших етнічних, політичних і релігійних груп. Генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що Крим - це Україна.

"Через п'ять років союзники по НАТО не визнають і не визнають незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично і практично. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за своє бажання визначати своє майбутнє без втручання ззовні", - заявив Столтенберг.

В НАТО в черговий раз закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила у листопаді минулого року в районі Керченської протоки. Також союзники посилили свою практичну підтримку України в світлі ситуації з безпекою на Чорному морі.

Нагадаємо, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротти заявив про розширення військового присутності США і НАТО в Чорному морі.

До цього президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі через російську агресію.