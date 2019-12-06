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Близько 2% українців згодні віддати Донбас Росії

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 21:35
Близько 2% українців згодні віддати Донбас Росії
Фото: Донецк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Українці згодні на повернення окупованих територій без будь-яких умов

У листопаді 2019 року 1,5% українців вважають що окуповані Росією окремі райони Донецької і Луганської областей повинні увійти до складу Російської Федерації. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, ще 2,4% респондентів вважають, що окуповані території повинні стати незалежними державами.

Більшість громадян України (62,0%) вважають, що території повинні повернутися до України на тих самих умовах, що й раніше.

Крім того, 12,2% респондентів хочуть, щоб вони повернулися до України, але отримали більше незалежності від Києва, а 10,1% - щоб вони отримали автономію у складі України.

Близько 2% українців згодні віддати Донбас Росії

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року 30,2% українців вважали, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її до сфери російського впливу.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року на мир з Росією за будь-яку ціну погоджуються 14% українців, що значно менше, ніж в травні (22%).

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