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Російською ракетою в порту Миколаєва пошкоджено судно під прапором Бангладешу

Автор: Константин Широкун

Судно Banglar Samriddhu було атаковано російською ракетою в порту "Ольвія". Від нанесеного удару загорілася надбудова, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні Військово-морські сили Росії завдали ракетного удару по судну Banglar Samriddhu під прапором Бангладешу, яке знаходиться в порту "Ольвія" біля Миколаєва на якірній стоянці № 363. Ракета потрапила в надбудову, на судні почалася пожежа. Для порятунку екіпажу до судна попрямували два буксири. За попередніми даними, постраждалих немає. Судно зайшло в порт 23 лютого і знаходилося в очікуванні навантаження.

Нагадаємо, що 25 лютого Росія обстріляла два іноземних судна поблизу порту Південний - Namura Queen (прапор Панами) і Millennium Spirit (під прапором Молдови).

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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