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Агресор обстріляв 2 іноземні судна біля порту "Південний": оновлена інформація МІУ

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 16:03
Агресор обстріляв 2 іноземні судна біля порту "Південний": оновлена інформація МІУ Фото: у МІУ розповіли подробиці обстрілу двох суден (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Російські агресори обстріли у Чорному морі два судна поблизу порту "Південний". Одне судно йшло під прапором Панами, ще одне - під прапором Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За інформацією Посту регулювання руху суден «Південний» та служби капітана порту Південної філії ДП "АМПУ", о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х "NAMURA QUEEN".

Судно під прапором Панами прямувало до порту "Південний" під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир "P&O STAR" висунувся на допомогу. Ситуація контрольована.

Також за інформацією Головнокомандувача Збройних сил України за 12 миль від порту "Південний" корабель Російської Федерації підбив бункеровщик "MILLENNIUM SPIRIT" (під прапором Молдови).

UPD За інформацією служби капітана порту Одеської філії ДП "АМПУ", влучення ракет сталося о 12:10 на якірній стоянці 355. Судно перевозило 600 тонн мазуту та дизеля на борту.

Судно, за попередніми даними, було обстріляно російським військовим кораблем. Одна ракета потрапила в надбудову, інша в міндель. Сталося займання, яке могло, у разі вибуху, призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили допомогу.

Для гасіння пожежі до бункерувальника були спрямовані буксири Бриз-1, Вікторі, ПК-888, КПЛ-99. Для рятування екіпажу - SAR 02.

До порту Чорноморськ надійшла команда від Морської пошуково-рятувальна служби - забезпечити причал каретами швидкої для надання допомоги 10 членам екіпажу т/х "Millennial Spirit". Двоє члени екіпажу у важкому стані, зокрема капітан судна обгорів, у нього зламана рука. Інші - у задовільному стані.

О 14:15 постраждалі доставлені до порту Чорноморськ. Їх вивозять на швидких до місцевої лікарні. Бункеровщик на якорі. Ситуація контрольована.

Як повідомлялося, РБК-Україна підготувало онлайн трансляцію того, що відбувається в рамках військового конфлікту на території України, ініціатором якого став Путін.

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