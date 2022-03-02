Российской ракетой в порту Николаева повреждено судно под флагом Бангладеша

Судно Banglar Samriddhu было атаковано российской ракетой в порту "Ольвия". От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

Сегодня Военно-морские силы России нанесли ракетный удар по судну Banglar Samriddhu под флагом Бангладеша, которое находится в порту "Ольвия" близ Николаева на якорной стоянке № 363. Ракета попала в надстройку, на судне начался пожар. Для спасения экипажа к судну направились два буксира. По предварительным данным, пострадавших нет. Судно зашло в порт 23 февраля и находилось в ожидании погрузки.

Напомним, что 25 февраля Россия обстреляла два иностранных судна вблизи порта Южный – Namura Queen (флаг Панамы) и Millennium Spirit (под флагом Молдовы).