Російській біатлоністці дозволили виступати за збірну України

Вона зможе взяти участь в завершальній гонках сезону

Международный союз биатлонистов (IBU) написал письмо в адрес Федерации биатлона Украины, в котором сообщил о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки Анастасии Рассказовой. Об этом информирует biathlon.com.ua.

Таким образом, спортсменка сможет принять участие за сборную Украины в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в швейцарском Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском Шушене (6-10 марта).

20-летняя Рассказова входила в юниорскою сборную России. Также в прошлом сезоне она выступала за Россию на юниорском Кубке IBU. В 2017 году биатлонистка участвовала на юниорском чемпионате мира.

Недавно украинская биатлонистка Екатерина Бех, ранее представлявшая Россию, оформила золотой дубль на юношеском чемпионате мира, выиграв спринт и гонку преследования.

Напомним, всего три российские биатлонистки хотят выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону.