Біатлоністка Бех виграла золото для України в спринті на юніорському ЧС-2019

Фото: Катерина Бех (twitter.com/IBU_Junior)

Екс-росіянка закрила всі мішені і показала найкращий час на фініші

Українська біатлоністка Катерина Бех виграла золото у спринтерській гонці юніорського чемпіонату світу, який проходить в словацькому Брезно-Осрблі. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

20-річна спортсменка, яка раніше представляла Росію, закрила всі мішені і показала найкращий час в гонці. У суперництві за бронзу представниця Німеччини Ханна Кебінгер всього на 0,2 секунди обійшла молодшу сестру олімпійської чемпіонки зі Швеції Ельвіру Еберг.

Junior women's 7.5 km sprint medalists:



Ekaterina Bekh

Kamila Zuk

Hanna Kebinger



(Photo: Evgeny Tumashov/IBU)#YJWCH19 pic.twitter.com/vjSZugFrYv — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) 2 лютого 2019 р.

Як раніше повідомлялось, три російські біатлоністки - Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко - виступатимуть за юніорську збірну України з біатлону.