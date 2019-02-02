Біатлоністка Бех виграла золото для України в спринті на юніорському ЧС-2019

Екс-росіянка закрила всі мішені і показала найкращий час на фініші
Українська біатлоністка Катерина Бех виграла золото у спринтерській гонці юніорського чемпіонату світу, який проходить в словацькому Брезно-Осрблі. Про це повідомляє biathlon.com.ua.
20-річна спортсменка, яка раніше представляла Росію, закрила всі мішені і показала найкращий час в гонці. У суперництві за бронзу представниця Німеччини Ханна Кебінгер всього на 0,2 секунди обійшла молодшу сестру олімпійської чемпіонки зі Швеції Ельвіру Еберг.
Junior women's 7.5 km sprint medalists:— IBU Junior Cup (@IBU_Junior) 2 лютого 2019 р.
Ekaterina Bekh
Kamila Zuk
Hanna Kebinger
(Photo: Evgeny Tumashov/IBU)#YJWCH19 pic.twitter.com/vjSZugFrYv
Як раніше повідомлялось, три російські біатлоністки - Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко - виступатимуть за юніорську збірну України з біатлону.