ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біатлоністка Бех виграла золото для України в спринті на юніорському ЧС-2019

Новини » Спорт    02.02.2019 - 17:12
Біатлоністка Бех виграла золото для України в спринті на юніорському ЧС-2019
Фото: Катерина Бех (twitter.com/IBU_Junior)

Екс-росіянка закрила всі мішені і показала найкращий час на фініші

Українська біатлоністка Катерина Бех виграла золото у спринтерській гонці юніорського чемпіонату світу, який проходить в словацькому Брезно-Осрблі. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

20-річна спортсменка, яка раніше представляла Росію, закрила всі мішені і показала найкращий час в гонці. У суперництві за бронзу представниця Німеччини Ханна Кебінгер всього на 0,2 секунди обійшла молодшу сестру олімпійської чемпіонки зі Швеції Ельвіру Еберг.

 

 

 

Як раніше повідомлялось, три російські біатлоністки - Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко - виступатимуть за юніорську збірну України з біатлону

Ястремська пробилася в фінал турніру в Таїланді Біатлонна збірна України внесла корективи до складу на заокеанські етапи
Новини України чемпионат мирасоревнованияБиатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся