Три росіянки будуть виступати за юніорську збірну України з біатлону

Разом з ними ще перебирається і тренер з РФ

Три російські біатлоністки - Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко - виступатимуть за юніорську збірну України з біатлону. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, слова якого наводить офіційна сторінка сайту Biathlon.com.ua в Facebook.

"Ці три дівчинки були запрошені білоруської федерацією. Вони звільнилися в Москві, пройшли збори з білоруською командою, але щось там не вийшло, і вони подзвонили мені. Батьки у них українці, документи щодо отримання громадянства оформляються", - сказав Бринзак.

Він також розповів, що з ними перебирається і тренер Ілля Лопухов.

"Лопухів продовжує працювати з ними, ми підключили ще й Валентину Шевченко. Наскільки я знаю, планується, що молоді спортсменки з національної команди теж працюватимуть в юнацькій групі, таким чином формуючи найближчі резерв першої команди і паралельно готуючись до своїх змагань - юнацьким стартів і Кубку IBU ", - додав презіднт ФБУ.

У перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці взяли участь три спортсменки... Опубліковано Biathlon.com.ua Середа, 1 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше головним тренером жіночої збірної України був призначений росіянин Андрій Прокунін.